അഹമ്മദാബാദ്: ഇന്ത്യന്‍ പ്രീമിയര്‍ ലീഗ് 2024 സീസണിനായി പുതിയ ക്യാപ്റ്റനെ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്‍സ്. ഇന്ത്യയുടെ യുവ ഓപ്പണര്‍ ശുഭ്‌മാന്‍ ഗില്ലിനെയാണ് ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യയുടെ പിന്‍ഗാമിയായി ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്‍സ് നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്. (Gujarat Titans appoint Shubman Gill as captain after Hardik Pandya joins Mumbai Indians ahead of IPL 2024). ഹാർദിക് മുംബൈയിലേക്ക് പോയാല്‍ ന്യൂസിലൻഡ് നായകൻ കെയ്‌ൻ വില്യംസൺ ഗുജറാത്ത് ക്യാപ്റ്റനാകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാല്‍ തകർപ്പൻ ഫോമിലുള്ള ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണറെ നായകനാക്കാനാണ് ജിടി മാനേജ്‌മെന്‍റ് തീരുമാനിച്ചത്.