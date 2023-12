ഇതോടെ ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്‌സ് പിന്മാറുകയും ചെയ്‌തു. പിന്നീട് ബാംഗ്ലൂരും ഹൈദരാബാദും തമ്മില്‍ വാശിയേറിയ ലേലം നടന്നതോടെയാണ് ഐപിഎല്‍ ചരിത്രത്തില്‍ തന്നെ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള താരമായി കമ്മിന്‍സ് മാറിയത്. (Pat Cummins becomes the most expensive player in IPL history). കഴിഞ്ഞ ലേലത്തില്‍ പഞ്ചാബ് കിങ്‌സ് 18.5 കോടി നല്‍കിയ ഇംഗ്ലണ്ട് ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ സാം കറന്‍റെ പേരിലായിരുന്നു നേരത്തെ റെക്കോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.