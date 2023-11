എന്നാല്‍ ടീമിന്‍റെ നായക സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാന്‍ രോഹിത് ആദ്യം തയ്യാറായില്ലെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ മുന്‍ നായകന്‍ സൗരവ് ഗാംഗുലി (Sourav Ganguly on India's captaincy change from Virat Kohli to Rohit Sharma). ഒരു അഭിമുഖത്തിനിടെയാണ് അന്ന് ബിസിസിഐയുടെ അധ്യക്ഷ ചുമതല വഹിച്ചിരുന്ന ഗാംഗുലിയുടെ വാക്കുകള്‍.