മുംബൈ: ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുടെ ടി20 പരമ്പരയിലെ ആദ്യ ടി20യ്‌ക്ക് ഇന്ത്യന്‍ വനിതകള്‍ ഇന്നിറങ്ങും. മുംബൈയിലെ വാങ്കഡെ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ വൈകീട് ഏഴ് മണിക്കാണ് മത്സരം ആരംഭിക്കുക (India Women vs England Women 1St T20I Preview). ഹര്‍മന്‍പ്രീത് കൗറിന് (Harmanpreet Kaur) കീഴില്‍ യുവത്വവും അനുഭവസമ്പത്തും കലര്‍ന്ന ടീമിനെയാണ് സെലക്‌ടര്‍മാര്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ തിരഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നത്.

മറുവശത്ത് സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ ശ്രീലങ്കയോട് തോറ്റതിന്‍റെ നിരാശ മറികടക്കാനാണ് ലോക രണ്ടാം നമ്പര്‍ ടീമായ ഇംഗ്ലണ്ട് ലക്ഷം വയ്‌ക്കുന്നത്. ശ്രീലങ്കയോട് മൂന്ന് മത്സര പരമ്പരയില്‍ 1-2ന് ആയിരുന്നു ഹീതർ നൈറ്റിന്‍റെ (Heather Knight) ടീം കീഴടങ്ങിയത്. ടെലിവിഷനില്‍ സ്‌പോർട്‌സ് 18, കളേഴ്‌സ് സിനിപ്ലക്‌സ് ചാനലുകളിലുടെയും ഓണ്‍ലൈനായി ജിയോസിനിമ ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെയും വൈബ്‌സെറ്റിലൂടെയും കളി കാണാം.. (Where to watch indw vs engw T20I)