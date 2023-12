മുംബൈ : ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരായ വനിത ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റില്‍ ചരിത്ര വിജയവുമായി ടീം ഇന്ത്യ (India W vs Australia W). വാങ്കഡെ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ എട്ട് വിക്കറ്റിന്‍റെ ജയമാണ് ഇന്ത്യന്‍ വനിതകള്‍ സ്വന്തമാക്കിയത് (India W vs Australia W One Off Test Result). 75 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ബാറ്റേന്തിയ ഇന്ത്യ രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സില്‍ 18.4 ഓവറിൽ ജയം സ്വന്തമാക്കുകയായിരുന്നു.