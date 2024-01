കേപ്‌ടൗണ്‍: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്ക് എതിരായ രണ്ടാമത്തേയും അവസാനത്തേയും ടെസ്റ്റിന് ഇന്ത്യ നാളെ ഇറങ്ങും. കേപ്‌ടൗണിലെ ന്യൂലാന്‍ഡ്‌സ് ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടില്‍ ഇന്ത്യന്‍ സമയം ഉച്ചയ്‌ക്ക് രണ്ടുമണിക്കാണ് കളി തുടങ്ങുക. പരമ്പര നഷ്‌ടമാവാതിരിക്കാന്‍ കേപ്‌ടൗണില്‍ രോഹിത് ശര്‍മയ്‌ക്കും സംഘത്തിനും വിജയിച്ചേ മതിയാവൂ. (India vs South Africa 2nd Test match Preview).

ഇന്ത്യ സാധ്യത ഇലവന്‍: രോഹിത് ശർമ്മ (ക്യാപ്റ്റന്‍), യശസ്വി ജയ്‌സ്വാൾ, ശുഭ്‌മാൻ ഗിൽ, വിരാട് കോലി, ശ്രേയസ് അയ്യർ, കെഎൽ രാഹുൽ (വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍), രവീന്ദ്ര ജഡേജ, ശാർദുൽ താക്കൂർ, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, മുകേഷ് കുമാർ. (India Predicted Playing XI for 2nd test Against South Africa).

ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക സാധ്യത ഇലവന്‍: ഡീൻ എൽഗാർ (ക്യാപ്റ്റന്‍), സുബൈർ ഹംസ, ടോണി ഡി സോർസി, ഐഡൻ മാർക്രം, കീഗൻ പീറ്റേഴ്‌സൺ, ഡേവിഡ് ബെഡിംഗ്ഹാം, കെയ്ൽ വെറെയ്‌നെ (വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍), മാർക്കോ ജാൻസെൻ, കേശവ് മഹാരാജ്, കാഗിസോ റബാഡ, നാന്ദ്രെ ബർഗർ. ( South Africa Predicted Playing XI for 2nd test Against India).

മത്സരം കാണാന്‍: ഇന്ത്യയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും തമ്മിലുള്ള രണ്ടാം ടെസ്റ്റ് മത്സരം ടെലിവിഷനില്‍ സ്റ്റാർ സ്‌പോർട്‌സ് നെറ്റ്‌വർക്കിലാണ് സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുന്നത്. ഓണ്‍ലൈനായി ഡിസ്‌നി+ഹോട്‌സ്റ്റാര്‍ അപ്പിലും വൈബ്‌സൈറ്റിലും മത്സരം കാണം. (Where to India vs South Africa 2nd Test match)