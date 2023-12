ജോഹന്നാസ്‌ബെര്‍ഗ്: ഇന്ത്യ- ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഏകദിന പരമ്പരയ്‌ക്ക് നാളെ തുടക്കം. ആദ്യ മത്സരം ജോഹന്നാസ്‌ബെര്‍ഗിലെ വാണ്ടറേഴ്‌സ് സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടക്കും. ഇന്ത്യന്‍ സമയം ഉച്ചയ്‌ക്ക് ഒന്നരയ്‌ക്കാണ് കളി ആരംഭിക്കുക. ഏകദിന ലോകകപ്പ് ഫൈനലിലെ തോല്‍വിയ്‌ക്ക് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ഇന്ത്യ ഫോര്‍മാറ്റില്‍ കളിക്കാന്‍ ഇറങ്ങുന്നത്. (India vs South Africa 1st ODI preview)

സ്‌പെഷ്യലിസ്റ്റ് സ്‌പിന്നറായി കുല്‍ദീപ് യാദവ് തുടര്‍ന്നേക്കും. യുസ്‌വേന്ദ്ര ചാഹലിനെ പരിഗണിക്കുമോയെന്ന് കണ്ട് തന്നെ അറിയണം. മുകേഷ് കുമാര്‍, ആവേശ് ഖാന്‍, അര്‍ഷ്‌ദീപ് സിങ് എന്നിവര്‍ക്കാവും പേസ് യൂണിറ്റിന്‍റെ ചുമതല. ( India probable playing XI vs South Africa).

മത്സരം കാണാനുള്ള വഴി: ഇന്ത്യ- ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഏകദിന പരമ്പര ടെലിവിഷനില്‍ സ്റ്റാര്‍ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിലാണ് ലഭ്യമാവുക. ഓണ്‍ലൈനായി ഡിസ്‌നി+ ഹോട്ട്‌സ്റ്റാറിലും കളി കാണാം. (Where to Watch India vs South Africa 1st ODI)