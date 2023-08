ഡബ്ലിന്‍: അയര്‍ലന്‍ഡിനെതിരായ ടി20 പരമ്പര സ്വന്തമാക്കി ഇന്ത്യ (India vs Ireland T20I). ഡബ്ലിനിലെ വില്ലേജ് സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടന്ന രണ്ടാം മത്സരത്തില്‍ 33 റണ്‍സ് ജയത്തോടെയാണ് ഇന്ത്യ പരമ്പര കൈക്കലാക്കിയത് (IND vs IRE Second T20I Result). ടോസ് നഷ്‌ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്‌ത ടീം ഇന്ത്യ 20 ഓവറില്‍ 185 റണ്‍സായിരുന്നു നേടിയത്.

മറുപടി ബാറ്റിങ്ങില്‍ ഐറിഷ് പടയുടെ പോരാട്ടം എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്‌ടത്തില്‍ 152 റണ്‍സില്‍ അവസാനിച്ചു. 51 പന്ത് നേരിട്ട് 72 റണ്‍സ് അടിച്ചെടുത്ത ആന്‍ഡ്ര്യൂ ബാല്‍ബിര്‍ണി (Andrew Balbirnie) മാത്രമാണ് ഇന്ത്യന്‍ ബൗളിങ് ആക്രമണത്തിന് മുന്നില്‍ പിടിച്ചു നിന്നത്. ഇന്ത്യയ്‌ക്കായി ക്യാപ്‌റ്റന്‍ ജസ്‌പ്രീത് ബുംറ, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്‌ണ, സ്‌പിന്നര്‍ രവി ബിഷ്‌ണോയ് എന്നീ താരങ്ങള്‍ രണ്ട് വീതം വിക്കറ്റുകള്‍ സ്വന്തമാക്കി.