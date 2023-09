ലൈവായി മത്സരം കാണാന്‍ (Where to Watch Ind vs Eng Cricket World Cup 2023 Warm up match): ഇന്ത്യയുടെ ഇംഗ്ലണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഏകദിന ലോകകപ്പ് സന്നാഹ മത്സരം ടെലിവിഷനില്‍ സ്റ്റാര്‍സ്‌പോര്‍ട്‌സ് നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് ചാനലുകളിലൂടെയാണ് തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത്. ഓണ്‍ലൈനായി ഡിസ്‌നി പ്ലസ് ഹോട്‌സ്റ്റാറിലൂടെയും മത്സരം കാണാം.