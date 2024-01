ബെംഗളൂരു: ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്‌ക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങള്‍ ടീം ഇന്ത്യ ജനുവരി 20ന് ആരംഭിക്കുമെന്ന് പരിശീലകന്‍ രാഹുല്‍ ദ്രാവിഡ് (Rahul Dravid About Indian Team Preparations For Test Series Against England). അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ ടി20 പരമ്പരയിലെ അവസാന മത്സരത്തിന് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യന്‍ പരിശീലകന്‍ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. രണ്ട് ദിവസത്തെ വിശ്രമത്തിന് ശേഷമാണ് താരങ്ങള്‍ ഹൈദരാബാദിലെ പരിശീലന ക്യാമ്പിലേക്ക് എത്തുന്നതെന്നും ദ്രാവിഡ് അറിയിച്ചു.