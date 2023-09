കൊളംബോ : ഏഷ്യ കപ്പിലെ (Asia Cup) സൂപ്പര്‍ ഫോര്‍ (Super Four) പോരാട്ടത്തില്‍ ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ ഭേദപ്പെട്ട സ്‌കോര്‍ ഉയര്‍ത്തി ബംഗ്ലാദേശ് (Bangladesh). മുമ്പ് തന്നെ ഫൈനല്‍ ബെര്‍ത്ത് ഉറപ്പിച്ച ടീം ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ (Team India) തകര്‍പ്പന്‍ ബാറ്റിങ്ങിലൂടെയാണ് ബംഗ്ലാദേശ് അവസാന മത്സരം ഭംഗിയാക്കിയത്. നിശ്ചിത 50 ഓവര്‍ മാച്ചില്‍ എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്‌ടത്തില്‍ 265 റണ്‍സാണ് ബംഗ്ലാദേശ് ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് മുന്നില്‍വച്ച ടോട്ടല്‍ (India Vs Bangladesh In Asia Cup).

ക്യാപ്‌റ്റന്‍റെ ഇന്നിങ്‌സ് പുറത്തെടുത്ത ഷാകിബ് അല്‍ ഹസനും മധ്യനിരയിലിറങ്ങിയ തൗഹീദ് ഹൃദോയ്‌, നാസും അഹമ്മദ് എന്നിവരുടെ പതറാത്ത ബാറ്റിങ്ങുമാണ് ബംഗ്ലാദേശിന് കരുത്തായത്. അതേസമയം ജസ്‌പ്രീത് ബുംറ, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, കുല്‍ദീപ് യാദവ്, ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യ എന്നീ പരിചയസമ്പന്നരായ ബൗളര്‍മാര്‍ക്ക് വിശ്രമം അനുവദിച്ചതും ബംഗ്ലാദേശ് ബാറ്റിങ്ങിന് അനുകൂല ഘടകമായി.