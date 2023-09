മൊഹാലി : ഇന്ത്യ ഓസ്‌ട്രേലിയ ഏകദിന പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരം ഇന്ന് (India vs Australia ODI Series). മൊഹാലിയിലെ പഞ്ചാബ് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്‍ (Punjab Cricket Association Stadium) സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ ഉച്ചയ്‌ക്ക് ഒന്നരയ്‌ക്കാണ് മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നത്. സീനിയര്‍ താരങ്ങളുടെ അഭാവത്തിലെത്തുന്ന ടീം ഇന്ത്യയെ പരമ്പരയിലെ ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളില്‍ കെഎല്‍ രാഹുലാണ് (KL Rahul) നയിക്കുന്നത്.

മത്സരം ലൈവായി കാണാന്‍ (Where To Watch India vs Australia ODIs): മൊഹാലിയില്‍ നടക്കുന്ന ഇന്ത്യ ഓസ്‌ട്രേലിയ ഒന്നാം ഏകദിന മത്സരം സ്‌പോര്‍ട്‌സ് 18 (Sports 18) ചാനലുകളിലൂടെയാണ് തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത്. ജിയോ സിനിമയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെയും ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെയും മത്സരം ആസ്വദിക്കാന്‍ സാധിക്കും.