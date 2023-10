പിന്നാലെ മാര്‍നെസ് ലബുഷെയ്‌നെ (41 പന്തുകളില്‍ 27) വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ കെഎല്‍ രാഹുലിന്‍റെ കയ്യില്‍ എത്തിച്ച താരം ഇതേ ഓവറില്‍ അലക്‌സ് കാരിയെ (2 പന്തുകളില്‍ 0) വിക്കറ്റിന് മുന്നില്‍ കുടുക്കിയാണ് ഓസീസിന്‍റെ തകര്‍ച്ചയ്‌ക്ക് ആക്കം കൂട്ടിയത്. മത്സരത്തില്‍ രവീന്ദ്ര ജഡേജയ്‌ക്ക് മികച്ച പ്രകടനം നടത്താന്‍ കഴിയുമെന്ന് ഇന്ത്യയുടെ വെറ്ററന്‍ വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ ദിനേശ് കാര്‍ത്തിക് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ എക്‌സില്‍ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു (Dinesh Karthik prediction on Ravindra Jadeja in India vs Australia Cricket World Cup 2023 match).