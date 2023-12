ബെംഗളൂരു: ഓസ്‌ട്രേലിയയ്‌ക്ക് എതിരായ ടി20 പരമ്പരയിലെ അവസാനത്തേയും അഞ്ചാമത്തേയും മത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് ബാറ്റിങ് (India vs Australia 5th T20I Toss Report). ടോസ് നേടിയ ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ നായകന്‍ മാത്യൂ വെയ്‌ഡ് (Matthew Wade ) ബോളിങ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. റായ്‌പൂരിലെ നാലാം ടി20യില്‍ ഒരു മാറ്റവുമായാണ് ഓസീസ് കളിക്കുന്നത്. കാമറൂണ്‍ ഗ്രീനിന് പകരം നഥാന്‍ എല്ലിസാണ് പ്ലേയിങ് ഇലവനിലെത്തിയത്.

ഇന്ത്യ (പ്ലേയിങ് ഇലവൻ): യശസ്വി ജയ്‌സ്വാൾ, റുതുരാജ് ഗെയ്‌ക്‌വാദ്, ശ്രേയസ് അയ്യർ, സൂര്യകുമാർ യാദവ് (ക്യാപ്റ്റന്‍), റിങ്കു സിംഗ്, ജിതേഷ് ശർമ്മ (വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍), അക്സർ പട്ടേൽ, രവി ബിഷ്‌ണോയ്, അവേഷ് ഖാൻ, മുകേഷ് കുമാർ, അർഷ്ദീപ് സിങ്. (India playing XI against Australia in 5th T20I)

ഓസ്‌ട്രേലിയ (പ്ലേയിങ് ഇലവൻ): ട്രാവിസ് ഹെഡ്, ജോഷ് ഫിലിപ്പ്, ബെൻ മക്‌ഡെർമോട്ട്, ആരോൺ ഹാർഡി, ടിം ഡേവിഡ്, മാത്യു ഷോർട്ട്, മാത്യു വെയ്ഡ് (ക്യാപ്റ്റന്‍/വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍), ബെൻ ദ്വാർഷുയിസ്, നഥാൻ എല്ലിസ്, ജേസൺ ബെഹ്‌റൻഡോർഫ്, തൻവീർ സംഗ ( Australia playing XI against India in 5th T20I )

മത്സരം ലൈവായി കാണാന്‍ (Where To Watch India vs Australia T20I): ടെലിവിഷനില്‍ സ്പോര്‍ട്‌സ് 18 (Sports18), കളേഴ്‌സ് സിനിപ്ലെക്‌സ് (Colors Cineplex) ചാനലുകളാണ് ഇന്ത്യ- ഓസ്‌ട്രേലിയ അഞ്ചാം ടി20 മത്സരം സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത്. ജിയോ സിനിമ (Jio Cinema) ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെയും വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെയും മത്സരം ഓണ്‍ലൈനായും കാണാം.