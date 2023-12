ബെംഗളൂരു: ഇന്ത്യ ഓസ്‌ട്രേലിയ ടി20 പരമ്പരയിലെ (India vs Australia T20I Series) അവസാന മത്സരം ഇന്ന് (ഡിസംബര്‍ 3). ബെംഗളൂരുവിലെ ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ രാത്രി ഏഴിനാണ് കളി തുടങ്ങുന്നത്. ജയത്തോടെ പരമ്പര അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് ടീം ഇന്ത്യ ഇന്നിറങ്ങുന്നത് (India vs Australia 5th T20I Match Preview).

മത്സരം ലൈവായി കാണാന്‍ (Where To Watch India vs Australia 4th T20I): ടിവിയില്‍ സ്പോര്‍ട്‌സ് 18 (Sports18), കളേഴ്‌സ് സിനിപ്ലെക്‌സ് (Colors Cineplex) ചാനലുകളാണ് ഇന്ത്യ ഓസ്‌ട്രേലിയ ടി20 മത്സരം സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത്. കൂടാതെ, ജിയോ സിനിമ (Jio Cinema) ആപ്പിലൂടെയും വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെയും മത്സരം ഓണ്‍ലൈനായി കാണാം.