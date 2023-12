റായ്‌പൂര്‍: ഇന്ത്യ ഓസ്‌ട്രേലിയ ടി20 പരമ്പരയിലെ നാലാം മത്സരം (India vs Australia 4th T20I) ഇന്ന് (ഡിസംബര്‍ 1). റായ്‌പൂരില്‍ രാത്രി ഏഴിനാണ് മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നത്. മത്സരം ജയിക്കാന്‍ സാധിച്ചാല്‍ ഇന്ത്യന്‍ യുവ സംഘത്തിന് പരമ്പര സ്വന്തമാക്കാം.

റായ്‌പൂർ കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം (India vs Australia 4th T20I Weather Prediction): റായ്‌പൂരില്‍ ഇന്ന് 40 ഓവര്‍ മത്സരം കാണാന്‍ സാധിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ്. അതിന് അനുകൂലമാണ് കാലാവസ്ഥ പ്രവചനവും. മഴയ്‌ക്ക് അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമാണ് സാധ്യത കല്‍പ്പിക്കപ്പെടുന്നത്.

പിച്ച് റിപ്പോര്‍ട്ട് (India vs Australia 4th T20I Pitch Report): ഇന്ത്യ ഓസ്‌ട്രേലിയ ടി20 പരമ്പരയിലെ നാലാം മത്സരം റായ്‌പൂരിലെ എസ്‌വിഎന്‍എസ് ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് (Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium) നടക്കുന്നത്. പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരങ്ങളില്‍ കണ്ടത് പോലെ വമ്പന്‍ സ്കോറുകള്‍ ഇവിടെ പിറക്കാന്‍ സാധ്യത കുറവാണ്. ബൗളര്‍മാര്‍ക്ക് പിച്ചിന്‍റെ സഹായം ലഭിക്കാനാണ് സാധ്യത. എസ്‌വിഎന്‍എസ് സ്റ്റേഡിയം വേദിയായ 29 ടി20 മത്സരങ്ങളില്‍ 16 ജയം സ്വന്തമാക്കിയത് രണ്ടാമത് ബാറ്റ് ചെയ്‌ത ടീമാണ്.

മത്സരം ലൈവായി കാണാന്‍ (Where To Watch India vs Australia 4th T20I): ടെലിവിഷനില്‍ സ്പോര്‍ട്‌സ് 18 (Sports18), കളേഴ്‌സ് സിനിപ്ലെക്‌സ് (Colors Cineplex) ചാനലുകളിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യ ഓസ്‌ട്രേലിയ ടി20 മത്സരം കാണാന്‍ സാധിക്കുക. ജിയോ സിനിമ (Jio Cinema) ആപ്പിലൂടെയും വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെയും മത്സരം കാണാം.