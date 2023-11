വിശാഖപട്ടണം : ഇന്ത്യ ഓസ്‌ട്രേലിയ ടി20 പരമ്പരയിലെ (India vs Australia T20I Series) ആദ്യ മത്സരം ഇന്ന് (നവംബര്‍ 23). വിശാഖപട്ടണത്ത് രാത്രി ഏഴിനാണ് മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നത് (India vs Australia 1st T20I). ഏകദിന ലോകകപ്പ് കലാശപ്പോരാട്ടത്തിന് ശേഷമാണ് ഇരു ടീമുകളും വീണ്ടും നേര്‍ക്കുനേര്‍ പോരിനിറങ്ങുന്നത്.

മത്സരം ലൈവായി കാണാന്‍ (Where to Watch India vs Australia 1st T20): ഇന്ത്യ ഓസ്‌ട്രേലിയ ടി20 പരമ്പരയിലെ മത്സരങ്ങള്‍ ടെലിവിഷനില്‍ സ്പോര്‍ട്‌സ് 18 (Sports18), കളേര്‍സ് സിനിപ്ലെക്‌സ് (Colors Cineplex) ചാനലുകളിലാണ് ലഭ്യമാവുക. ഓണ്‍ലൈനില്‍ ജിയോ സിനിമ (JioCinema) ആപ്പിലൂടെയും വെബ്‌സൈറ്റലൂടെയും മത്സരം കാണാം.