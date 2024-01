ബെംഗളൂരു: അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ ടി20 പരമ്പരയിലെ മൂന്നാമത്തേയും അവസാനത്തേയും മത്സരത്തിന് നീലപ്പട നാളെയിറങ്ങും. ബെംഗളൂരുവിലെ എം ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ രാത്രി ഏഴിനാണ് മത്സരം ആരംഭിക്കുക. (India vs Afghanistan 3rd T20I Preview) കളിച്ച രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും വിജയിച്ച ആതിഥേയര്‍ ഇതിനകം തന്നെ പരമ്പര സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ലൈവായി മത്സരം കാണാന്‍: ഇന്ത്യ- അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാന്‍ മൂന്നാം ടി20 ടെലിവിഷനില്‍ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് 18 നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിലാണ് തത്സമ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത്. ഓണ്‍ലൈനായി ജിയോ സിനിമ ആപ്പിലും വെബ്‌സൈറ്റിലും കാണാം... (Where to watch Ind vs Afg T20I).