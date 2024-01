ഇതോടെ നാളെ ഇന്‍ഡോറില്‍ കളി പിടിച്ചാല്‍ മൂന്ന് ടി20കളടങ്ങിയ പരമ്പരയില്‍ ഒരു മത്സരം ബാക്കി നില്‍ക്കെ തന്നെ ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് പരമ്പര സ്വന്തമാക്കാം. (India vs Afghanistan 2nd T20I Preview). ആദ്യ ടി20 കളിക്കാതിരുന്ന വിരാട് കോലി (Virat Kohli) തിരികെ എത്തുന്നതോടെ ഇന്ത്യയുടെ പ്ലേയിങ് ഇലവനില്‍ മാറ്റമുറപ്പാണ്. തിലക് വര്‍മയാവും കോലിയ്‌ക്ക് വഴിയൊരുക്കുക. 2022-ലെ ടി20 ലോകകപ്പിന് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് കോലി ഇന്ത്യയ്‌ക്കായി ഫോര്‍മാറ്റില്‍ ഇറങ്ങുന്നത്.

ഇന്ത്യയുടെ സാധ്യത പ്ലേയിങ് ഇലവന്‍: രോഹിത് ശർമ (ക്യാപ്റ്റന്‍), ശുഭ്‌മാൻ ഗിൽ/യശസ്വി ജയ്‌സ്വാൾ, വിരാട് കോലി, ശിവം ദുബെ, ജിതേഷ് ശർമ (വിക്കറ്റ്), റിങ്കു സിങ്‌, അക്‌സർ പട്ടേൽ, വാഷിങ്‌ടണ്‍ സുന്ദർ, രവി ബിഷ്‌ണോയ്, അർഷ്‌ദീപ് സിങ്‌, മുകേഷ് കുമാർ. (India probable playing XI against Afghanistan).

മത്സരം ലൈവായി കാണാന്‍: ഇന്ത്യ- അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാന്‍ രണ്ടാം ടി20 ടെലിവിഷനില്‍ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് 18 നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിലാണ് തത്സമ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത്. ഓണ്‍ലൈനായി ജിയോ സിനിമ ആപ്പിലും വെബ്‌സൈറ്റിലും കളി കാണാം... (Where to watch Ind vs Afg T20I).