ഇന്‍ഡോര്‍ : അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ ടി20 പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തിന് ടീം ഇന്ത്യ ഇന്ന് ഇറങ്ങും (India vs Afghanistan 2nd T20I). ഇന്‍ഡോറിലെ ഹോള്‍ക്കര്‍ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ രാത്രി ഏഴിനാണ് കളി തുടങ്ങുന്നത്. മൊഹാലിയിലെ ആദ്യ മത്സരം സ്വന്തമാക്കിയ ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് ഇന്ന് ജയിച്ചാല്‍ പരമ്പര നേടാം.

മത്സരം ലൈവായി കാണാന്‍ (Where To Watch India vs Afghanistan T20I): സ്‌പോര്‍ട്‌സ് 18 നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യ അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാന്‍ രണ്ടാം ടി20 തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത്. ജിയോ സിനിമയിലൂടെ സൗജന്യമായും മത്സരം ഓണ്‍ലൈന്‍ സട്രീം ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കും.