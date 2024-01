മൊഹാലി : അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ ടി20 പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിന് ടീം ഇന്ത്യ ഇന്ന് ഇറങ്ങും (India vs Afghanistan 1st T20I). മൊഹാലിയിലെ പഞ്ചാബ് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്‍ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ രാത്രി ഏഴിനാണ് കളി തുടങ്ങുന്നത്. മൂന്ന് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ ഈ പരമ്പരയോടെയാണ് വരുന്ന ടി20 ലോകകപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ അവസാനഘട്ട ഒരുക്കങ്ങള്‍ തുടങ്ങുന്നത്.

മൊഹാലി പിച്ച് റിപ്പോര്‍ട്ട് (IND vs AFG 1st T20I Pitch Report): ബാറ്റിങ്ങിനെ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന വിക്കറ്റാണ് മൊഹാലിയിലേത്. 183 ആണ് ഇവിടുത്തെ ശരാശരി ഒന്നാം ഇന്നിങ്‌സ് സ്കോര്‍. ഇവിടെ രണ്ടാമത് ബാറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടീമുകള്‍ക്കാണ് കൂടുതല്‍ വിജയസാധ്യത.

മത്സരം തത്സമയം കാണാന്‍ (Where To Watch IND vs AFG 1st T20I): മൊഹാലിയില്‍ നടക്കുന്ന ഇന്ത്യ അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാന്‍ ടി20 പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരം സ്‌പോര്‍ട്‌സ് 18 (Sports 18) നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് ചാനലിലൂടെ കാണാന്‍ സാധിക്കും. ജിയോ സിനിമയില്‍ മത്സരത്തിന്‍റെ ഓണ്‍ലൈന്‍ സ്ട്രീമിങ് സൗജന്യമാണ്.