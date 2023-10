തിരുവനന്തപുരം : കാര്യവട്ടം സ്പോർട്‌സ് ഹബ് സ്‌റ്റേഡിയത്തിൽ (Karyavattom Sports Hub Stadium) നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യ നെതർലാൻഡ്‌സ് സന്നാഹ മത്സരത്തിന് ഭീഷണിയായി കനത്ത മഴ. തിരുവനന്തപുരം (Thiruvananthapuram) ജില്ലയിൽ വ്യാപകമായി ശക്തമായ മഴ തുടരുകയാണ്. ഇതുമൂലം മത്സരം തുടങ്ങുന്നതും വൈകുകയാണ് (India Netherlands Warm Up Match).

കാര്യവട്ടവും മഴയും : നേരത്തെ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ സന്നാഹ മത്സരവും മഴയെ തുടര്‍ന്ന് ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഗ്രീന്‍ഫീല്‍ഡ് സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ ഇതുവരെ നടന്ന സന്നാഹ മത്സരങ്ങളെയെല്ലാം മഴ കാര്യമായി തന്നെ ബാധിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. സെപ്‌റ്റംബര്‍ 29നായിരുന്നു കാര്യവട്ടത്ത് ആദ്യ മത്സരം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക- അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാന്‍ (South Africa vs Afghanistan) ടീമുകള്‍ തമ്മിലായിരുന്നു ഈ മത്സരം. കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് അന്ന് ഒരു പന്ത് പോലും എറിയാനാകാതെ മത്സരം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു.

പിന്നാലെ, നടന്ന ഓസ്‌ട്രേലിയ- നെതര്‍ലാന്‍ഡ്‌സ് (Australia vs Netherlands) മത്സരം മഴയെ തുടര്‍ന്ന് വൈകിയാണ് ആരംഭിച്ചത്. 50 ഓവര്‍ മത്സരം 23 ഓവറാക്കി വെട്ടിച്ചുരുക്കിയെങ്കിലും മഴ വില്ലനായെത്തിയതോടെ ഈ മത്സരവും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു. തുടര്‍ന്ന് ഇന്നലെ (02.10.2023) നടന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക- ന്യൂസിലന്‍ഡ് (South Africa vs New Zealand) മത്സരത്തെയും ഭാഗികമായി മഴ ബാധിച്ചിരുന്നു.