നവി മുംബൈ: ഓസ്‌ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരായ ടി20 പരമ്പര പിടിക്കാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ വനിതകള്‍. മൂന്ന് മത്സര പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം ടി20 ഇന്ന്. (India Women vs Australia Women 2nd T20I ). നവി മുംബൈയിലെ ഡിവൈ പാട്ടീല്‍ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ വൈകീട്ട് ഏഴുമണിക്കാണ് കളി തുടങ്ങുക. (IND W vs AUS W 2nd T20I Preview).

മത്സരം ലൈവായി കാണാന്‍: ഇന്ത്യ വനിതകളും ഓസ്‌ട്രേലിയ വനിതകളും തമ്മിലുള്ള രണ്ടാം ടി20 ടെലിവിഷനില്‍ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് 18 നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിലാണ് സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത്. ഓണ്‍ലൈനായി ജിയോ സിനിമ ആപ്പിലും വെബ്‌സൈറ്റിലും കളി കാണാം. (Where to watch IND W vs AUS W 2nd T20)