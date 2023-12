ഇന്ത്യയില്‍ ഇരു ടീമും മുഖാമുഖം വന്ന മത്സരങ്ങളിലും ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാന്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 21 മത്സരങ്ങളില്‍ 17 പ്രാവശ്യമാണ് കങ്കാരുപ്പട ഇന്ത്യയെ തകര്‍ത്തിട്ടുള്ളത്. 2007ന് ശേഷം ഒരു ഏകദിന മത്സരം പോലും ഓസ്‌ട്രേലിയ ഇന്ത്യയില്‍ തോല്‍വി അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന കണക്കും ഇന്ത്യന്‍ ആരാധകരുടെ ചങ്കിടിപ്പ് ഏറ്റുന്നതാണ് (India W vs Australia W ODI Head To Head Stats).

മത്സരം ലൈവായി കാണാന്‍ (Where To Watch India W vs Australia W ODI): മുംബൈ വാങ്കഡെ സ്റ്റേഡിയം വേദിയാകുന്ന ഇന്ത്യ ഓസ്‌ട്രേലിയ വനിത ക്രിക്കറ്റ് ഒന്നാം ഏകദിന മത്സരം വയാകോം 18 (Viacom 18) ചാനലില്‍ ആണ് ഇന്ത്യയില്‍ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത്. ഓണ്‍ലൈനായി മത്സരം ജിയോ സിനിമ ആപ്പിലൂടെയും വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെയും കാണാന്‍ സാധിക്കും.