കളിച്ച ആറ് മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്നും 23 വിക്കറ്റുകളാണ് 33-കാരനായ ഷമി വീഴ്‌ത്തിയത്. ഇതോടെ ലോകകപ്പിലെ വിക്കറ്റ് വേട്ടക്കാരുടെ പട്ടികയില്‍ തലപ്പത്ത് എത്താനും താരത്തിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ മുഹമ്മദ് ഷമിയെ അകമഴിഞ്ഞ് പുകഴ്‌ത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ മുന്‍ ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ യുവരാജ് സിങ് (Yuvraj Singh on Mohammed Shami performance in Cricket World Cup 2023).

അതേസമയം ഏകദിന ലോകകപ്പ് 2023-ന്‍റെ താരമാവാന്‍ മത്സരിക്കുന്ന നാല് ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഒമ്പത് പേരുടെ പട്ടിക ഐസിസി പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട് (Player of the Tournament nominees World Cup 2023). ബാറ്റര്‍മാരില്‍ വിരാട് കോലിയും ബോളര്‍മാരില്‍ മുഹമ്മദ് ഷമിയും അവാർഡിനായി മുന്നില്‍ തന്നെയുണ്ട്. (Mohammed Shami nominated for Player of the Tournament Cricket World Cup 2023).