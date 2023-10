ലഖ്‌നൗ : ഏകദിന ലോകകപ്പില്‍ (Cricket World Cup 2023) ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ഇറങ്ങുന്ന രോഹിത് ശര്‍മയ്‌ക്കും സംഘത്തിനും വമ്പന്‍ മുന്നറിയിപ്പുമായി പാകിസ്ഥാൻ മുന്‍ ക്യാപ്റ്റൻ വസീം അക്രം (Wasim Akram). ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ഇന്ത്യ ഫേവറ്റുകളാണ്. എന്നാല്‍ ജീവന്‍ മരണപ്പോരാട്ടമായതിനാല്‍ ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ വ്യത്യസ്‌ത സമീപനമായിരിക്കും ഇംഗ്ലണ്ട് സ്വീകരിക്കുകയെന്നാണ് വസീം അക്രം പറയുന്നത് (Wasim Akram's Warning For India Ahead Of England Clash).

'ഏകദിന ലോകകപ്പില്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ എത്തുമ്പോള്‍ ഇന്ത്യ ഫേവറേറ്റുകളാണ് (India vs England). പക്ഷേ ഇംഗ്ലണ്ട് മുറിവേറ്റ സിംഹങ്ങളാണ്. ജയിക്കണമെന്ന് അവർക്ക് അറിയാം, അത് കളിയെ വ്യത്യസ്‌തമായി സമീപിക്കാന്‍ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, ഇതേവരെ നിയന്ത്രിത അക്രമണോത്സുകതയോടെയാണ് ഇന്ത്യ കളിച്ചത്' -വസീം അക്രം (Wasim Akram on India vs England Clash) വ്യക്തമാക്കി.