ലഖ്‌നൗ: ഏകദിന ലോകകപ്പില്‍ (Cricket World Cup 2023) ഇന്ത്യയ്‌ക്കായി മിന്നും പ്രകടനം നടത്തുന്ന വിരാട് കോലി ടീമിന്‍റെ ബാറ്റിങ് യൂണിറ്റിന്‍റെ നട്ടെല്ലാണ്. എന്നാല്‍ ഇനി ഇന്ത്യയ്‌ക്കായി താരം പന്തെടുക്കുമോയെന്ന് കണ്ട് തന്നെ അറിയണം. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ഇന്നലെ നടത്തിയ പരിശീലന സെഷനില്‍ തന്‍റെ ബോളിങ് മികവ് പരീക്ഷിക്കുന്ന കോലിയെയാണ് കാണാന്‍ കഴിഞ്ഞത് (Virat Kohli turns bowler in nets before India vs England Cricket World Cup 2023 match).