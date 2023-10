ന്യൂഡല്‍ഹി : ഇന്ത്യന്‍ പ്രീമിയര്‍ ലീഗിന്‍റെ കഴിഞ്ഞ സീസണില്‍ ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റാര്‍ ബാറ്റര്‍ വിരാട് കോലിയുമായി (Virat Kohli) കൊമ്പുകോര്‍ത്ത അഫ്‌ഗാന്‍ പേസര്‍ നവീൻ ഉള്‍ ഹഖിനെ (Naveen ul Haq) ആരാധകര്‍ മറക്കാനിടയില്ല. ആ സംഭവത്തിന് ശേഷം ലോകകപ്പില്‍ ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഇന്ത്യ-അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാന്‍ India vs Afghanistan മത്സരത്തിലാണ് ഇരു താരങ്ങളും നേര്‍ക്കുനേര്‍ എത്തിയത്. മത്സരത്തില്‍ ടോസ് നേടി ബാറ്റ് ചെയ്യാന്‍ ഇറങ്ങിയ അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനുവേണ്ടി 10-ാം നമ്പറില്‍ നവീൻ ഉള്‍ ഹഖ് ബാറ്റ് ചെയ്യാന്‍ ഇറങ്ങിയിരുന്നു.

കോലി വിക്കറ്റ് കീപ്പറായ കെഎല്‍ രാഹുലിന് KL Rahul പന്തെറിഞ്ഞ് നല്‍കുമ്പോള്‍ രണ്ടാം റണ്ണിനായി ഓടുകയായിരുന്ന നവീന്‍ ക്രീസിന് പുറത്തായിരുന്നു. എന്നാല്‍ പന്ത് പിടിച്ചെടുത്ത് സ്‌റ്റംപ് ചെയ്യാന്‍ രാഹുലിന് കഴിഞ്ഞില്ല. ഇതിലുള്ള നീരസം രാഹുലിനോട് കോലി പരസ്യമായി തന്നെ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തു(Virat Kohli Fumes at KL Rahul After Missed Run-Out Chance of Naveen ul Haq). ഇതിന്‍റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലാണ്.