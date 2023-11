മുംബൈ: ഏകദിന ക്രിക്കറ്റില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സെഞ്ചുറികളെന്ന നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റാര്‍ ബാറ്റര്‍ വിരാട് കോലി. ഏകദിന ലോകകപ്പിന്‍റെ (Cricket World Cup 2023) സെമി ഫൈനലില്‍ ന്യൂസിലന്‍ഡിനെതിരെ (India vs New Zealand) മൂന്നക്കം കടന്നതോടെയാണ് കിങ്‌ കോലി ചരിത്രം തീര്‍ത്തത് (Virat Kohli most Century In ODI Cricket). 60 പന്തില്‍ 50ലേക്ക് എത്തിയ കോലി ആകെ 106 പന്തുകളിലാണ് സെഞ്ചുറിയിലേക്ക് എത്തിയത്.