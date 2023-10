തുടര്‍ന്ന് ഉസാമ മിറാണ് കൺകഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായി കളത്തിലെത്തിയത്. എന്നാല്‍ ഷദാബ് ഖാന്‍ പരിക്ക് അഭിനയിച്ചാണ് ഗ്രൗണ്ട് വിട്ടതെന്ന ആരോപണവുമായി രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് പാകിസ്ഥാന്‍റെ മുന്‍ താരം ഉമര്‍ ഗുല്‍ (Umar Gul). ഷദാബിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റുവെന്ന് താന്‍ കരുതുന്നില്ലാണ് ഉമര്‍ ഗുല്‍ ഒരു ചാനലിലെ ചര്‍ച്ചയ്‌ക്കിടെ പറഞ്ഞത് (Umar Gul slams Shadab Khan for going off the field during Pakistan vs South Africa World Cup 2023 match).