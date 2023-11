മുംബൈ: ഏകദിന ലോകകപ്പിലെ (Cricket World Cup 2023) ഇന്ത്യ-ന്യൂസിലന്‍ഡ് (India vs New Zealand) സെമി ഫൈനല്‍ മത്സരം നടക്കുന്ന പിച്ചിനെ ചൊല്ലി വലിയ വിവാദം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. വാങ്കഡെയില്‍ നടക്കുന്ന മത്സരം ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് അനുകൂലമാക്കുന്നതിനായി നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന പിച്ചില്‍ ബിസിസിഐ മാറ്റം വരുത്തിയെന്നായിരുന്നു ആരോപണം. ഇംഗ്ലീഷ് മാധ്യമമായ ഡെയ്‌ലി മെയ്‌ലായിരുന്നു ഇതു സംബന്ധിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്ത് വിട്ടത്.

ഇപ്പോഴിതാ വിഷയത്തില്‍ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യന്‍ ഇതിഹാസം സുനില്‍ ഗവാസ്‌കര്‍. ഇരു ടീമുകളും ഒരേ പിച്ചിലാണ് കളിക്കുന്നത്. അതിനാല്‍ ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ ആവശ്യമില്ലെന്നാണ് ഗവാസ്‌കര്‍ പറയുന്നത് (Sunil Gavaskar on Wankhede Pitch Change Controversy in India vs New Zealand Cricket World Cup 2023 semi Final).