മുംബൈ: ഏകദിന ലോകകപ്പില്‍ (Cricket World Cup 2023) ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങള്‍ക്കിറങ്ങാന്‍ യുവ ഓപ്പണര്‍ ശുഭ്‌മാന്‍ ഗില്ലിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിച്ചതാണ് ഗില്ലിന്‍റെ ഏകദിന ലോകകപ്പ് അരങ്ങേറ്റം വൈകിപ്പിച്ചത്. ഇപ്പോഴിതാ ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിച്ച സമയത്ത് താന്‍ അനുഭവിച്ച കഷ്‌ടതകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് 24-കാരന്‍ (Shubman Gill opens up on suffering from dengue during Cricket World Cup 2023).