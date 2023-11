കളിക്കളത്തിന് അകത്തെ പ്രകടനങ്ങള്‍ക്ക് കയ്യടി നേടിയ അഫ്‌ഗാന്‍ താരങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ പുറത്തുള്ള പെരുമാറ്റത്തിന് ആരാധക ഹൃദയം കീഴടക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ദീപാവലി തലേന്ന് ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദാബാദിലെ തെരുവില്‍ അന്തിയുറങ്ങുന്ന പാവങ്ങള്‍ക്ക് സമ്മാനവുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അഫ്‌ഗാന്‍ ഓപ്പണര്‍ റഹ്മാനുള്ള ഗുര്‍ബാസ് (Rahmanullah Gurbaz Diwali gift). പുലര്‍ച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് 21-കാരനായ റഹ്മാനുള്ള ഗുര്‍ബാസ് ദീപാവലി സമ്മാനം വിതരണം ചെയ്‌തത് (Afghanistan Opener Rahmanullah Gurbaz gives money to homeless people for Diwali).