ഈ ലോകകപ്പില്‍ കളിച്ച 33 വയസോ അതിന് മുകളിലോ പ്രായമുള്ള പ്രായമുള്ള താരങ്ങളെ അറിയാം... (Oldest players played in world cup 2023) പ്രായവും ഫോമും തളര്‍ത്തിയില്ലെങ്കില്‍ ഇക്കൂട്ടത്തില്‍ ചിലരെ അടുത്ത ലോകകപ്പില്‍ കണ്ടാലും അത്ഭുതപ്പെടാനില്ലെന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം (Players at the Cricket World Cup 2023 who may not play the next edition in 2027).