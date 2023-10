മത്സരം കാണാനുള്ള വഴി: ഏകദിന ലോകകപ്പിലെ പാകിസ്ഥാന്‍ vs അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാന്‍ മത്സരത്തിന്‍റെ തത്സമയ സംപ്രേഷണം ടെലിവിഷനില്‍ സ്റ്റാര്‍ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് നെറ്റ്‌വര്‍ക്കുകളിലൂടെയാണ്. ഡിസ്‌നി+ഹോട്ട്‌സ്റ്റാര്‍ ആപ്പിലും വെബ്‌സൈറ്റിലും പ്രസ്‌തുത മത്സരം കാണാം (Where to watch Pakistan vs Afghanistan Cricket World Cup 2023 match).