ഇപ്പോഴിതാ പാകിസ്ഥാന്‍ ടീമിന്‍റെ മോശം പ്രകടനത്തിന്‍റെ കാരണങ്ങളിലൊന്ന് ഇന്ത്യയില്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ കനത്ത സുരക്ഷാ നടപടികളാണെന്ന് ആരോപിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ ക്രിക്കറ്റ് ഡയറക്‌ടർ മിക്കി ആർതർ. ഇന്ത്യയിലെ സുരക്ഷ കളിക്കാരെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നുവെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് (Mickey Arthur against Security around Pakistan Cricket Team In Cricket World Cup 2023).