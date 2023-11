11 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്നായി 23 വിക്കറ്റുകളാണ് താരം നേടിയിട്ടുള്ളത്. ഓസീസിനെതിരെ ഇതേവരെ രണ്ട് വിക്കറ്റ് നേടിയതോടെ ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റാര്‍ പേസര്‍ ജസ്‌പ്രീത് ബുംറയുടെ (Jasprit Bumrah) അക്കൗണ്ടില്‍ 20 വിക്കറ്റുകളായി. ഇനി അഞ്ചിലേറെ വിക്കറ്റുകള്‍ നേടിയാല്‍ മാത്രമേ ബുംറയ്‌ക്ക് ഷമിയെ മറികടക്കാന്‍ കഴിയൂ. ഇതാദ്യമായാണ് ഇന്ത്യയുടെ രണ്ട് ബോളര്‍മാര്‍ ലോകകപ്പിന്‍റെ ഒരു പതിപ്പില്‍ 20 വിക്കറ്റ് മാര്‍ക്ക് പിന്നിടുന്നത് (Jasprit Bumrah and Mohammed Shami Becomes first Indian bowling duo to take 20 wickets each in a single World Cup edition).