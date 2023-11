കളിച്ച ആറ് മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്നായി 23 വിക്കറ്റുകളാണ് താരം എറിഞ്ഞിട്ടത് (Mohammed Shami Wickets in Cricket World Cup 2023). ഇതോടെ ഈ ലോകകപ്പിലെ വിക്കറ്റ് വേട്ടക്കാരുടെ പട്ടികയില്‍ തലപ്പത്ത് എത്താനും ഷമിയ്‌ക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോഴിതാ തന്‍റെ വിക്കറ്റ് വേട്ടയ്‌ക്ക് പിന്നിലെ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് താരം (Mohammed Shami On his performance in Cricket World Cup 2023).