മുംബൈ: ഏകദിന ലോകകപ്പ് 2023-ല്‍ ഇന്ത്യയ്‌ക്കായി വമ്പന്‍ പ്രകടനമാണ് പേസര്‍ മുഹമ്മദ് ഷമി (Mohammed Shami) നടത്തിയത്. ടീമിന്‍റെ ആദ്യ നാല് മത്സരങ്ങളിലും പുറത്തിരിക്കേണ്ടി വന്ന ഷമിയ്‌ക്ക് ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റതാണ് പ്ലേയിങ് ഇലവനില്‍ ഇടം നല്‍കിയത്. തുടര്‍ന്ന് കളിച്ച ഏഴ്‌ മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്നും 24 വിക്കറ്റ് വീഴ്‌ത്തിയ താരം ടൂര്‍ണമെന്‍റിലെ വിക്കറ്റ് വേട്ടക്കാരനമായും മാറി (Mohammed Shami in Cricket World Cup 2023).

ടൂർണമെന്‍റിലുടനീളം ഷമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യൻ ബൗളിങ്‌ യൂണിറ്റ് മികച്ച പ്രകടനമാണ് നടത്തിയത്. എന്നാൽ ഇന്ത്യന്‍ ബോളര്‍മാരുടെ പ്രകടനത്തിന് പിന്നില്‍ അവര്‍ക്ക് മാത്രമായി ഒരു പ്രത്യേക പന്ത് നൽകിയതിനാലാണ് എന്ന് പാകിസ്ഥാന്‍റെ മുന്‍ താരം ഹസൻ റാസ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ഹസൻ റാസയ്‌ക്ക് മറുപടിയുമായി രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് ഷമി.(Mohammed Shami against Hasan Raza over controversial remarks during Cricket World Cup 2023).