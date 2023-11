ഇതോടെ ലോകകപ്പില്‍ ഒരു റെക്കോഡും രാഹുലിന് സ്വന്തമായി (KL Rahul Cricket World Cup Record). ലോകകപ്പിന്‍റെ ഒരു പതിപ്പില്‍ 400-ല്‍ ഏറെ റണ്‍സ് നേടുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ അഞ്ചാം നമ്പര്‍ ബാറ്ററാണ് രാഹുല്‍ (KL Rahul becomes first Indian player to complete 400+ runs at no five in single edition of Cricket World Cup). 75.33 ശരാശരിയില്‍ 90.76 സ്‌ട്രൈക്ക് റേറ്റിലാണ് താരത്തിന്‍റെ പ്രകടനം. ഒരു സെഞ്ചുറിയും രണ്ട് അര്‍ധ സെഞ്ചുറികളുമാണ് 31-കാരന്‍റെ അക്കൗണ്ടിലുള്ളത്.