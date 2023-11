ന്യൂഡല്‍ഹി: ഏകദിന ലോകകപ്പില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന്‍റെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനായി വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ ബാറ്റര്‍ കെഎല്‍ രാഹുലിനെ നിയമിച്ചു (KL Rahul appointed as Indian team vice-captain after Hardik Pandya Ruled out of Cricket World Cup 2023). നേരത്തെ ചുമതല വഹിച്ചിരുന്ന ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യ ടൂര്‍ണമെന്‍റില്‍ നിന്നും പുറത്തായതോടെയാണ് രാഹുലിനെ (KL Rahul) ബിസിസിഐ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനാക്കിയത്. ഒക്‌ടോബർ 19-ന് പൂനെയിൽ ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ മത്സരത്തിനിടെ കണങ്കാലിന് പരിക്കേറ്റതോടെയാണ് ഹാര്‍ദിക്കിന് ടൂര്‍ണമെന്‍റില്‍ നിന്നും പുറത്ത് പോവേണ്ടി വന്നത്.