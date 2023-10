ചെന്നൈ: ഏകദിന ലോകകപ്പില്‍ (Cricket World Cup 2023) പാകിസ്ഥാനെതിരായ മത്സരത്തില്‍ അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാന്‍ (Afghanistan vs Pakistan) വിജയത്തിന് ചുക്കാന്‍ പിടിച്ചത് ഓപ്പണര്‍ ഇബ്രാഹിം സദ്രാനാണ്. പാകിസ്ഥാന്‍ ഉയര്‍ത്തിയ 283 റണ്‍സിന്‍റെ ലക്ഷ്യം പിന്തുടര്‍ന്ന അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാന് റഹ്‌മാനുള്ള ഗുര്‍ബാസിനൊപ്പം ആദ്യ വിക്കറ്റില്‍ 130 റണ്‍സ് ചേര്‍ത്ത് മികച്ച തുടക്കമാണ് ഇബ്രാഹിം സദ്രാന്‍ (Ibrahim Zadran) നല്‍കിയത്. ഗുര്‍ബാസ് മടങ്ങിയതിന് ശേഷമെത്തിയ റഹ്‌മത്ത് ഷായൊപ്പം 60 റണ്‍സും കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്ത് ടീമിന് മികച്ച അടിത്തറയൊരുക്കിയായിരുന്നു സദ്രാന്‍ തിരിച്ച് കയറിയത്.

എപ്പോഴും നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെ കളിക്കാനാണ് ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഗുര്‍ബാസിനും എനിക്കും പലതവണ മികച്ച കൂട്ടുകെട്ടുകളുണ്ടാക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അണ്ടർ -16 കാലഘട്ടം മുതൽക്ക് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരുപാട് ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്" പുരസ്‌കാരം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം സംസാരിക്കവെ ഇബ്രാഹിം സദ്രാൻ പറഞ്ഞു (Ibrahim Zadran On Winning Player Of The Match).