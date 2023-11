എന്നാല്‍ ഇന്ത്യയുടെ കുതിപ്പിന് പിന്നില്‍ പന്തിലുള്ള കൃത്രിമമാണെന്ന വിചിത്ര ആരോപണവുമായി രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് പാകിസ്ഥാന്‍റെ മുന്‍ താരം ഹസന്‍ റാസ (Ex-Pakistan player Hasan Raza says ICC giving different balls to Indian Team in Cricket World Cup 2023 matches). മത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് നല്‍കുന്ന പന്തുകളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നാണ് ഹസന്‍ റാസ പറയുന്നത്.