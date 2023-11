മുംബൈയിലെ വാങ്കഡെയില്‍ നാളെ ശ്രീലങ്കയ്‌ക്ക് (India vs Sri Lanka) എതിരെ ഇറങ്ങുന്ന ഇന്ത്യ, നവംബര്‍ അഞ്ചിന് കൊല്‍ക്കത്തയിലെ ഈഡന്‍ ഗാര്‍ഡന്‍സില്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെയാണ് നേരിടുന്നത് (Hardik Pandya unlikely to play for India In Cricket World Cup 2023 matches against Sri Lanka and South Africa). നിലവില്‍ ബെംഗളൂരുവിലെ ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയിലാണ് ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യയുള്ളത്. താരത്തിന്‍റെ പരിക്കില്‍ പുരോഗതിയുള്ളതായി ഒരു ബിസിസിഐ (BCCI) ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പ്രതികരിച്ചു (Hardik Pandya Injury Updates).