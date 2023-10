ബെംഗളൂരു : ഏകദിന ലോകകപ്പില്‍ (Cricket World Cup 2023) ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് വമ്പന്‍ തിരിച്ചടി. പരിക്കിന്‍റെ പിടിയിലുള്ള സ്റ്റാര്‍ ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യ (Hardik Pandya) ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത രണ്ട് മത്സരങ്ങള്‍ കളിക്കില്ല (Hardik Pandya to miss two more World Cup 2023 matches due to injury). ഒരു ദേശീയ മാധ്യമമാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച വാര്‍ത്ത പുറത്ത് വിട്ടിരിക്കുന്നത്.