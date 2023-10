എന്നാല്‍ പന്ത് പിടിച്ചെടുത്ത ഫീല്‍ഡര്‍ വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ ജോസ് ബട്‌ലര്‍ക്ക് തല്‍ക്ഷണം തന്നെ ഇതു എറിഞ്ഞ് നല്‍കി. റഹ്മാനുള്ള ഗുർബാസ് ക്രീസിലെത്തും മുമ്പ് ബട്‌ലര്‍ ബെയ്‌ല്‍സ് ഇളക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഇതിലുള്ള നിരാശയും അരിശവും നിയന്ത്രിക്കാന്‍ അഫ്‌ഗാന്‍ ഓപ്പണര്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല (Rahmanullah Gurbaz loses cool after getting run out in England vs Afghanistan Cricket World Cup 2023).