മുംബൈ : ഏകദിന ലോകകപ്പ് 2023ന്‍റെ പൊതു ടീമിനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഇന്‍റർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ (ഐസിസി). രോഹിത് ശര്‍മ (Rohit Sharma) നയിക്കുന്ന ടീമില്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങളുടെ ആധിപത്യമാണുള്ളത് (Rohit Sharma captain of ICC's Cricket World Cup 2023 Team of the Tournament). രോഹിത്തിനെ കൂടാതെ വിരാട് കോലി (Virat Kohli), കെഎൽ രാഹുൽ (KL Rahul), രവീന്ദ്ര ജഡേജ (Ravindra Jadeja), ജസ്പ്രീത് ബുംറ (Jasprit Bumrah), മുഹമ്മദ് ഷമി (Mohammed Shami) എന്നിവരാണ് പ്ലെയിങ് ഇലവനിലുള്ള മറ്റ് ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങള്‍ (Indian players In Team of World Cup 2023).