ന്യൂഡല്‍ഹി: ഏകദിന ലോകകപ്പിലെ (Cricket World Cup 2023) സിക്‌സര്‍ മഴയ്‌ക്ക് ലോക റെക്കോഡ് (Cricket World Cup 2023 most sixes record). ടൂര്‍ണമെന്‍റ് ചരിത്രത്തില്‍ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സിക്‌സറുകള്‍ പിറന്ന പതിപ്പായാണ് ഏകദിന ലോകകപ്പ് 2023 മാറിയിരിക്കുന്നത് (Cricket World Cup 2023 set the record for most sixes ever hit in the history of the tournament). ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം അവസാനിക്കും മുമ്പ് തന്നെയാണ് ഈ പതിപ്പില്‍ വമ്പന്‍ റെക്കോഡും പിറന്നത്.