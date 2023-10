ടൂര്‍ണമെന്‍റിലെ ഫേവറേറ്റുകളായെത്തിയ പാകിസ്ഥാനെ എട്ട് വിക്കറ്റുകള്‍ക്കാണ് അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാന്‍ തകര്‍ത്തത്. മത്സര ശേഷം ഗ്രൗണ്ടില്‍ മതി മറന്ന ആഘോഷങ്ങളാണ് അഫ്‌ഗാന്‍ താരങ്ങള്‍ നടത്തിയത്. കളിക്കളം വിട്ട ശേഷവും ഇതിന്‍റെ ഓളം അടങ്ങിയിരുന്നില്ല. ടീം ബസില്‍ ഷാറൂഖ് ഖാന്‍ (Shah Rukh Khan) ചിത്രം ചെന്നൈ എക്‌സ്‌പ്രസിനെ 'ലുങ്കി ഡാന്‍സ്' എന്ന ഗാനത്തിന് ചുവടുവയ്‌ക്കുന്ന അഫ്‌ഗാന്‍ താരങ്ങളുടെ വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലാണ് (Afghanistan cricketers celebrated their win over Pakistan by dancing to 'Lungi Dance' song in team bus).