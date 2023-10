മുംബൈ: ഏകദിന ലോകകപ്പില്‍ (Cricket World Cup 2023) പാകിസ്ഥാനെതിരെ ചരിത്രവിജയമാണ് അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാന്‍ നേടിയത് (Afghanistan vs Pakistan). ചെന്നൈയിലെ എംഎ ചിദംബരം സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ എട്ട് വിക്കറ്റുകള്‍ക്കായിരുന്നു അഫ്‌ഗാന്‍ ജയിച്ച് കയറിയത്. ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിന്‍റെ ചരിത്രത്തില്‍ പാകിസ്ഥാനെതിരെ അഫ്‌ഗാന്‍റെ ആദ്യ വിജയമാണിത്.

കൂടാതെ ഈ ലോകകപ്പില്‍ അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാന്‍ നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ വിജയം കൂടിയാണിത്. നേരത്തെ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇംഗ്ലണ്ടിനെയായിരുന്നു ഹഷ്‌മത്തുള്ള ഷാഹിദിയും സംഘവും വീഴ്‌ത്തിയത്. ഇതിന് പിന്നാലെ ലോകത്തെ ഏതു ടീമിനേയും തോല്‍പ്പിക്കാന്‍ കരുത്തുള്ള ടീമാണ് അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനെന്ന് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുകയാണ് മുന്‍ ബാറ്റിങ് കോച്ച് ഉമേഷ് പട്‌വാൾ (Former batting coach Umesh Patwal on Afghanistan's victory against Pakistan). നെതർലൻഡ്‌സ്, സ്‌കോട്ട്‌ലൻഡ്, സിംബാബ്‌വെ തുടങ്ങിയ ചെറിയ ക്രിക്കറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ മനോവീര്യം അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാന്‍റെ വിജയം ഉയർത്തിയതായും ഉമേഷ് പട്‌വാൾ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.